Koronaya yakalanan Müjde, bebeği alındıktan sonra hayatını kaybetti
|22 Mart 2021 17:46
|+Aa- Yazdır
Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Müjde Çilingir, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. 6 aylık hamile olan Müjde Çilingir'in yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Çilingir'in sağlık durumu ağırlaşınca, sezaryene karar verdi. Çilingir'in dün sezaryenle karnındaki kız bebeği alındı.
Yoğun bakım servisine alınan Müjde Çilingir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayata tutunan bebek ise hastanede gözetim altına alındı. 4 çocuk annesi Çilingir'in ölümü, ailesinin yanı sıra arkadaşlarını hüzne boğdu.
CENAZE YOLUNDA KAZA: 4 YARALI
Henüz adı konulmayan, yeni doğan bebeğine sarılamadan hayata veda eden Müjde Çilingir'in ailesi, sabah saatlerinde cenaze için ilçeye gitmek üzere kent merkezinden yola çıktı. Ailenin içerisinde bulunduğu 61 HG 761 plakalı hafif ticari araç, Vakfıkebir-Tonya yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 11 EL 161 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Müjde Çilingir'in babası İsmet, annesi Emine Garip ile akrabaları Ö.F. A. ve C.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle cenazeye katılamayan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Müjde Çilingir ise Vakfıkebir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor
22 Mart 2021 20:03
|THY nisan ayı uçuş planını duyurdu
22 Mart 2021 19:58
|'Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı'
22 Mart 2021 19:20
|Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı
22 Mart 2021 19:10
|Akademisyen apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti
22 Mart 2021 17:30
|Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
22 Mart 2021 16:50
|3 başkan yardımcısından sonra belediye başkanı da korona oldu
22 Mart 2021 15:29
|Meteoroji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece azalacak
22 Mart 2021 15:26
|Bakan Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım
22 Mart 2021 14:34
|Aşiretten başlık parası ve altın kararı
22 Mart 2021 14:21