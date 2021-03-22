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Sevgi evlerinde yetişen kızı, il müdüründen istediler

Nurşen Oral ve Ahmet Oruç'un söz yüzüklerini takan İl Müdürü Nevzat Özer, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.
 22 Mart 2021 17:54
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Adana'da sevgi evlerinde yetişerek devlet memuru olan Nurşen Oral, müstakbel eşinin yakınları tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi.

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle verildiği sevgi evlerinde yetişen ve devlet memuru olarak Konya'ya atanan Oral, polis memuru Ahmet Oruç ile birlikteliklerini resmiyete dönüştürmeye karar verdi.

Nurşen Oral, Ahmet Oruç ve ailesinden kendisini yıllarca devlet koruması altında kaldığı Adana'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer'den istemesini talep etti.

Oral'ın isteği üzerine Konya'dan Adana'ya gelen Ahmet Oruç, annesi Raziye ve babası Ramazan ile Özer'den müstakbel eşini istedi.

Özer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un selamını ileterek, gençlere bir ömür mutluluklar diledi.

Çiftin söz yüzüklerini takan Özer, evlilikte sevgi, saygı, sadakat ve sabrın önemine dikkati çekerek bunu hayatları boyunca unutmamaları tavsiyesinde bulundu.

İsteme töreninde duygulanan Nurşen Oral da "İyi ki yanımdasınız. Buradaysam ve bu durumdaysam sizler sayesinde. Benim hayatımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hep hayatımda olun." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, hayatında unutamadığı bir an yaşadığını kaydetti.

Nurşen Oral'ın yıllarca devlet koruması altında kaldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Nurşen kızımız polis memuru Ahmet arkadaşımıza gönül vermiş. Nurşen, 'Beni Nevzat Özer'den isteyin. Çünkü ben yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devletini anne ve baba olarak gördüm' demiş. Biz bu çocukların hem annesi hem babasıyız. Ben bu talebe çok duygulandım, hemen kabul ettim. Nurşen Oral kızımızı, Ahmet Oruç isimli polis memuruna Allah'ın izniyle verdik. Hayatımda unutamadığım bir an oldu. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diledim."
Anadolu Ajansı
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