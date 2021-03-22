Göksel Aşan: Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Aşan, sığ hacimle gerçekleşen hareketlerin sakinleştiğini belirterk, "Önümüzdeki günlerde de beraberce izleyeceğiz. Bu hareketliliğin aklanacağını düşünüyorum. Para politikası gereği, maliye politikası gereği neyse oraya doğru kurların yaklaşacağını düşünüyorum" dedi.

Serbest piyasa mekanizması hakkında konuşan Aşan, "Biraz geçmişe gidip bakarsak daha iyi anlaşılır. 20 yıllık iktidar sürecinde baktığımızda en çok vurgu yapılan şey serbest piyasa ekonomisi, piyasanın işleyişine herhangi bir müdahalenin olmayacağı sosyal devlet anlayışı içinde piyasanın kendi dinamikleri devam edeceği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım da bugüne kadar böyle devam etti. Değişmesi için şu anda hiçbir sebep yok. Bu tür durumlarda 2016'da, 2018'de de oldu. Ambargo vs'den sonra da oldu. Orada burada dillendirilen şeyler. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar doldurulacak gibi haberler... Bunların ne kadar saçma haberler olduğu, karşılığının olmadığı defalarca test edildi. Ama yine de sosyal medyada bir takım laflar dolaşıyor. Çelik kasa bulunamıyor haberleri çıkıyordu. Sayın Elvan bunların önünü kesmek istiyor. Hükümetin yaklaşımını çok net ortaya koydu. Hiçbir zaman hiçbir ekonomi üreticisi en başta liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aklından geçmiş bir şey değil. Hiç öyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

'Bu hareketliliğin aklanacağını düşünüyorum'

"Cumhurbaşkanımızın MB başkanını değiştirmek bir tasarrufu. Cumhurbaşkanımızın ne sebeple yaptığı sadece Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Sosyal medyada yalan yanlış şeylere insanlar prim vermesinler. Eğer Cumhurbaşkanımız ihtiyaç görürse nedenini paylaşır. Birincisi bu. İkincisi burada dikkat edilmesi gerekilen değişikliğin hemen ardından yeni MB başkanımızın verdiği mesajdır. Hemen arkasından da Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvanın verdiği mesajdır. Bu mesajlara lütfen bakılsın" diyen Aşan, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Başkanı görevini en ufak taviz vermeden yerine getireceğini taahhüt ediyor. Son derece doğru bir mesajı iletiyor. MB Başkanımız para politikası tarafından baktığımızdan ciddi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin mesajını veriyor. Olağanüstü toplantı yapmayacağını söyledi. İkincisi enflasyondaki gerilemenin kalıcı büyüme için kaçınılmaz olduğunu sürdürülebilir büyüme için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. MB Başkanımız önümüzdeki dönem nasıl yöneteceğini açıkça toplumla ve piyasalarla paylaşmış oldu. Bunun üzerinden değerlendirmek lazım.

Elbette şunu anlıyoruz MB başkanındaki değişiklik bir takım çevreler açısından politika değişikliğine gidilir mi vs gibi bir reaksiyon doğurmuş olabilir. Kendi yatırımlarını korumak için kararlar almış olabilir.

Süreç içinde de gördük gelinen noktada geceki sığ hacimle gerçekleşen hareketlerin sakinleştiğini gördük. Önümüzdeki günlerde de beraberce izleyeceğiz. Bu hareketliliğin aklanacağını düşünüyorum. Para politikası gereği, maliye politikası gereği neyse oraya doğru kurların yaklaşacağını düşünüyorum."

Aşan, Türkiye ekonomisinin çok büyük bir ekonomi olduğunu belirterek, "Türkiye çok önemli bir ülke. Siyasi, diplomatik, ekonomisi itibariyle önemli bir ülke. Bazı durumlarda ülkeler bugün bizim yaşadığımız gibi durumlar yaşayabilirler. Bu bir ülkeye olan güveni sarsacak, tamamen ortadan kaldıracak durum doğurmaz. Bir süreliğine iktisadi karar alıcılar MB'nin tavrının ne olacağına bakacaklar. Toplumun mesajları nasıl karşıladığını takip ederek, karar alacaklar. Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum. Bir türbülans yaşamayacağız. En büyük irade tarafından Cumhurbaşkanımız tarafından alınmış bir karar. Elbette Cumhurbaşkanımız da süreci buna göre değerlendirir" ifadelerini kullandı.