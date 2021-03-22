HDP Eş Genel Başkanı Sancar hakkında soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
|22 Mart 2021 18:41
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