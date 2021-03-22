Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
|22 Mart 2021 21:05
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Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 981 olarak açıklandı.
Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 035 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1.644 oldu.
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