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Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
 22 Mart 2021 21:05
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Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi

Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 981 olarak açıklandı.

Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 035 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1.644 oldu.
Memurlar.Net
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