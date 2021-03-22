Elektrikli araçlar 'yeşil enerji'yle şarj edilecek
|22 Mart 2021 20:32
|+Aa- Yazdır
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomi reform paketinde makro ve ulusal politikaları içeren başlıklar bulunduğunu ve bu başlıkların doğrudan veya dolaylı bir şekilde enerji sektörünü ilgilendirdiğini kaydetti.
Binaların verimliliği, depolama tesisleri, doğal gaz piyasasında yapılandırma ve serbestleşme, petrol ve gaz aramaları, yatırım ortamını iyileştirme ve güçlü sermaye yapıları oluşturarak yeşil finansmana erişim gibi başlıkların yer aldığı ekonomi reform paketinde yeşil eylem planına yönelik kararlar bulunduğunu aktaran Zaimler, bu kapsamda elektrikli araçların şarj altyapısının oluşturulmasının da bu başlıklardan biri olduğunu dile getirdi.
Zaimler, elektrikli araç şarj altyapısının ilk etapta ağırlıklı olarak büyükşehirlerde toplu taşımayla başlayacağını ve filo tarzı sistemlerle yayılacağını ifade etti.
Enerjisa'nın şarj istasyonu alanında 2018'de çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile yatırımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Zaimler, "Geçtiğimiz 3 senede istasyon sayısını ciddi şekilde artırdık. Bugün, kamusal alanlarda halka açık istasyon sayısında 400'e ulaştık. Bu yıl sonu itibarıyla 500'e ulaşmayı hedefliyoruz ve hatta daha fazla olabilir. Şu an 2 bin bireysel noktada uygulanan şarj istasyonumuz var." bilgisini paylaştı.
Şebeke altyapısında yatırım gerekiyor
Zaimler, dünyadaki eğilimlere bakıldığında 2030'da satılan araçların yüzde 50'sinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü anımsattı.
Elektrikli araçların satılmasının yanı sıra altyapısının da hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Zaimler, şöyle konuştu:
"Burada önemli olan konu şarj istasyonlarındaki enerjinin yeşil enerji olması. Yeşil enerjinin büyümesi, bu işi elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarıyla eşleştirmemize de bir anlam katacak. Biz, Eşarj ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yüzde 100 yeşil enerji garantisi vermek istiyoruz ve bu alandaki oyun kuruculardanız. 2030'da 2,5 milyon ton karbon emisyonunu azaltmış olmayı hedefliyoruz."
Zaimler, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla bir şarj istasyonu ağı oluşacağını belirterek, "Burada bize hem elektrikli şarj istasyonu ağını kuran bir şirket olarak hem de dağıtım şebekesi işleten şirket olarak sorumluluk düşüyor. Bu noktada da şarj istasyonlarının şebekeye olan etkilerini ortadan kaldıracak altyapı yatırımları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla, birçok farklı disiplinin koordinasyonunu gerektiren bir konu. 2021-2025 döneminde şu an için öngörülen tarife paketinin içinde bu konuda bir bütçe yok ama bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra tüm elektrikli araçlar ve şarj istasyonları tanımlandığında, elektrik dağıtım şirketlerine orada bir rol ve sorumluluk düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altınla ilgili sarrafın tahmini: Yıl sonunda 900 lira olabilir
22 Mart 2021 16:20
|Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
22 Mart 2021 11:43
|Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
22 Mart 2021 11:27
|Geçen yıl 600 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler beyanname verecek
22 Mart 2021 11:25
|TÜİK açıkladı, işsiz sayısı azalmaya devam ediyor
22 Mart 2021 10:03
|Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
22 Mart 2021 08:33
|'Milli Muharip Uçak beka projesi'
22 Mart 2021 07:10
|Kamu bankalarına büyük görev
22 Mart 2021 06:40
|Piyasaya müdahale edilmeyecek, dengelenmesi beklenecek
21 Mart 2021 21:40
|TCMB'nin yeni Başkanı, TBB yönetimi ile toplantı yaptı
21 Mart 2021 19:29