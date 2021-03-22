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Fabrika gibi bir okul daha! 5.5 milyon liralık gelir elde etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde öğrencilerin temizlik ve kozmetik ürünler ürettiği Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği 5.5 milyon liralık gelir ile meslek liseleri arasında Türkiye'de 7'inci, İzmir'de ise 1'inci oldu.
 22 Mart 2021 21:17
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Kemalpaşa ilçesindeki Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından üretilen dezenfektan, parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri kamu kurumlarına satılıyor. Öğrenciler, kendilerine sunulan imkanla mezun olmadan hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Ürünlerin satışından 5.5 milyon liralık ciro sağlanırken, okul Türkiye'de bulunan meslek liseleri arasında üretimde ve ciroda Türkiye yedincisi, İzmir'de ise birinci oldu.

Öte yandan Mopak Endüstri Meslek Lisesi ve özel bir lisede yapılan çalışmaları AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.
İhlas Haber Ajansı
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