Fabrika gibi bir okul daha! 5.5 milyon liralık gelir elde etti

Kemalpaşa ilçesindeki Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından üretilen dezenfektan, parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri kamu kurumlarına satılıyor. Öğrenciler, kendilerine sunulan imkanla mezun olmadan hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Ürünlerin satışından 5.5 milyon liralık ciro sağlanırken, okul Türkiye'de bulunan meslek liseleri arasında üretimde ve ciroda Türkiye yedincisi, İzmir'de ise birinci oldu.

Öte yandan Mopak Endüstri Meslek Lisesi ve özel bir lisede yapılan çalışmaları AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.