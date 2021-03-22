AK Parti Grup Başkanvekilinden Ayasofya imamına tepki
|22 Mart 2021 21:39
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Ak Parti'li Bülent Turan, yapılan açıklamalarla Ayasofya gibi tarihi bir meydan okumanın gölgelendiğini belirtti. Ayıfya imamı Mehmet Boynukalın bugün yaptığı açıklamada "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir." demişti.
İşte Bülent Turan'ın açıklaması
Sn. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!
Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim.
Sn @M_Boynukalin Ayasofyanın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!Bülent TURAN (@turanbulent) March 22, 2021
Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeym
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