AK Parti Kongresi'ne İYİ Parti'den üç vekil katılacak
AK Parti Kongresi'ne İYİ Partiyi temsilen Sunat, Paçacı ve Dervişoğlu katılacak
|22 Mart 2021 21:43
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