Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi. Derneğe ulaşan şikayetlerde, kişilerin telefonuna, 'Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır. Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir. Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur' yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

'MESAJ GELDİĞİNDE TELAŞLANMAYIN'

Mesajın gönderildiği numarayla irtibat kurulması halinde kişilerin dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını anlatan Gündüz, şöyle konuştu:

"Kargo şirketlerinden geldiği sanılan, ancak alakası olmayan bu yöntemin tuzağına maalesef düşen tüketicilerimiz olmuştur. Bu mesaj birçok tüketicimize gönderilmiş ve gönderilmeye devam ediyorlar. Bu mesaj cep telefonunuza geldiğinde telaşlanmayın, baştan sona dolandırıcılık kokuyor ve hukuki suç teşkil etmektedir. Kargo şirketlerinin böyle bir usulü yoktur."

Tüketicilere gönderilen telefon mesajının altında zaman zaman irtibat numarası olarak avukat adının kullanıldığına dikkati çeken Gündüz, "Tehdit, şantaj ve taciz hukuki bir suçtur. Hiçbir firma bu suçu işlemez. İnandırıcılığı pekiştirmek için avukat olduklarını iddia ederek mesaj yollanıyor. Avukatlar böyle bir mesaj göndermez ve göndermemelidirler. Bu usule, TCK'nın 123. maddesi ve de baro yönetmeliklerine aykırıdır, suçtur" diye konuştu.

'SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNUN'

Dolandırıcıların mesajlarını genellikle 50 yaş üstü kişilerin telefonuna gönderdiğine dikkat çeken Gündüz, tüketicilere şu çağrıda bulundu:

"Tüketicilerimiz böyle bir mesaj geldiğinde paniklemesin, savcılığa şikayette bulunsun. Tüketici derneklerine başvursun. Sakın telefon açıp muhatap olmasınlar. Bunlar o kadar kurnaz ki ne yapıp edip sizleri dolandırabilirler. Nitekim Afyonkarahisar'da internet üzerinden verdiği ilaç siparişini almadığı için firmayı zarara uğrattığı bahanesiyle bir vatandaşımız kişilere 75 bin lira göndererek dolandırıldı."