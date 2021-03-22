MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, unvan değişikliği e-Sınav sonuçları açıkladı.
|22 Mart 2021 22:46
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2-3 Mart 2021 tarihlerinde e-Sınav olarak yaptığı MEB Unvan Değişikliği Sınav sonuçlarını açıkladı.
MEB, e-sınav soru ve cevaplarını yayınlamadığı için yoğun olarak eleştiriliyordu. Bakanlık soru ve cevapları adayların erişimine açmadan sonuçları açıklamıştır.
Sonuçları görmek için tıklayınız.
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