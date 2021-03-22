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MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, unvan değişikliği e-Sınav sonuçları açıkladı.
 22 Mart 2021 22:46
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MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2-3 Mart 2021 tarihlerinde e-Sınav olarak yaptığı MEB Unvan Değişikliği Sınav sonuçlarını açıkladı.

MEB, e-sınav soru ve cevaplarını yayınlamadığı için yoğun olarak eleştiriliyordu. Bakanlık soru ve cevapları adayların erişimine açmadan sonuçları açıklamıştır.

Sonuçları görmek için tıklayınız.
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