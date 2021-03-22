Muhtar 25 köylüyü icraya verdi
|22 Mart 2021 22:54
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Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı köyü Çankızı mevkiinde yapılan alt yapı çalışmaları için Fındıklı Muhtarlığı köy sakinlerine salma yaptı. Muhtarın iddiasına göre bazı köy sakinleri 280 TL tutarındaki ödemeyi yapmadı. Muhtar Aslan, bunun üzerine 280 TL tutarındaki parayı tahsil etmek için 25 kişiyi icraya verdi. Ellerine icra kağıtları gelen köylüler duruma tepki gösterdi.
Köy sakinlerinden Şaban Aslan, alt yapı için gerekli olan su borularının ve diğer malzemelerin devlet tarafından verildiğini, kendilerinden istenen paranın haksız olduğunu söyledi. Borca itiraz edeceklerini ve köy muhtarını Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na şikayet edeceklerini dile getiren Aslan, adalet sağlanıncaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan ise, "Mahkemeye verme durumu tamamen dedikodudan ibaret. Alt yapı çalışmalarında makine işçiliği, ek işçilik ve ek malzemeler için yapılan masraflar bunlar. O yüzden icraya verildi" dedi.
25 köy sakini, yaptıkları itiraz kabul edilmezse muhtarlığa mahkeme masrafları ile birlikte 309,69 TL ödeme yapacak.
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