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Ankara BİM, sınav tutanağındaki eksiklikten dolayı sözlü sınavı iptal etti

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Vergi Müfettişliği Yeterlik Sınavının Sözlü bölümüne ilişkin açılan davada, sözlü sınav tutanağında üyelerin isimlerinin belirli olmamasından ötürü hangi üyelerin sınava katıldığının tespit edilemediği gerekçesiyle sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti.
 23 Mart 2021 11:00
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Ankara BİM, sınav tutanağındaki eksiklikten dolayı sözlü sınavı iptal etti

Hazine Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen Vergi Müfettişliği Yeterlik Sınavının Sözlü bölümünün iptali için açılan davada, Ankara İdare Mahkemesi talebi reddetmiştir.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sözlü sınav tutanağında üyelerin isimlerinin belirli olmamasından ötürü hangi üyelerin sınava katıldığının tespit edilemediğini ve üyelerin aday hakkında ayrı ayrı değerlendirme yapmadığından bahisle, sınavın hukuki denetime elverişli olmamasından ötürü dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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