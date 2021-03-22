1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağ evine yerleşti, haftada 2 bin lira kazanıyor

ANKARA'da kafe işletirken pandemi nedeniyle olumsuz etkilenince şehir hayatını bırakan Mehmet Kuş (35), Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki babasından kalma denize yakın eve yerleşti. Doğa ile baş başa olmanın kendisine huzur verdiğini anlatan Kuş, balık tutarak haftada kazandığı 2 bin lira ile geçimini sağladığını ve kimi zaman da balık takası ile gıda ihtiyacını karşıladığını söyledi.
 22 Mart 2021 23:02
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'da 10 yıl kafe ve restoran işletmeciliği yapan Mehmet Kuş, pandemi döneminde işlerindeki durgunluk nedeniyle memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine döndü. İlçenin denize yakın Gözlüce Mahallesi'nde babasından kalma iki odalı eve yerleşen Kuş, doğu yürüyüşleri ile bölgeyi keşfederken, zıpkınla balık tutarak doğal yaşam sürmeye başladı.

'PANDEMİ NEDENİYLE İŞLER KÖTÜ GİDİNCE BUNALDIK'

Pandemi ile stresli günler yaşadığını ifade eden Kuş, "Pandemi nedeniyle, işler kötü gidince bunaldık, stres yaşadık, maddi olarak, manevi olarak çok etkilendik. Tüm bunlardan uzaklaşmak istedim ve bu nedenle ben de memleketime döndüm. Babamdan kalma küçük, iki odalı bir evimiz var, deniz kenarında orada tek başıma kalmaya ve doğal yaşamaya karar verdim. Daha önce para biriktirmeye çalıştım olmadı, baktım ki hayatımdan ömrümden gidiyor. Ben de boş verdim artık, denize olan merakımı kullanmak istedim, balık avlamaya başladım. Ben dalgıcım normalde, iyi bir yüzücüyüm. Bu nedenle kendimi denize vermeye karar verdim. Her gün buraya geliyorum, hava şartları uygun olduğu zaman dalıyorum. Sabah ve akşam balık tutuyorum ve geçimimi bundan sağlıyorum" dedi.

'BALIKLARI TAKAS EDİP TEREYAĞI, TUZLU YOĞURT, PEYNİR ALIYORUM'

Yeni hayatında birçok şeye para ödemediğini söyleyen Kuş, "Zıpkınla vurduğum, olta ile yakaladığım balıkların bir kısmını satıyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Gıda tedarik ederken de yakaladığım balıkları çobanlarla takas yapıyorum bazen. Onlardan tereyağı, tuzlu yoğurt, peynir, çökelek alıyorum. Kaynak suyu kullanıyorum, ekmeği zaten tandırdan alıyorum. Ekmeği alırken de buraya yakın köylere gidip, orada tandırdaki ablalardan balığı ekmeğe takas ediyorum. Tuttuğum balıkları muhafaza etmek için de balıkçıya balık verip aynı şekilde buz alıyorum. Zıpkın ve buna benzer malzemelerimde eksik olduğunda ayda bir şehre iniyorum" diye konuştu.

KOYLARDAKİ MAĞALARDA ÇADIR KURUYOR

Karanlığı çok sevdiğini ve dinlenmek için kendine çok vakit ayırdığını da söyleyen Kuş, balık tutabileceği Kel Dağı koylarındaki mağaralarda çadır kurduğunu anlatarak, "Deniz şartları iyi olduğunda çadırımı da alıyorum, buraya geliyorum. Balık olmadığı zaman bazen iki gün çadırda kalıyorum. Ama balık yakaladığım zaman, burada muhafaza edemediğim için kokmasın diye eve gitmek zorunda kalıyorum. Daha sonra gıda takviyesi alıp, bu koylara geri geliyorum. Bazen üç gün balık vuramadığım zamanlar oluyor, üç gün burada kalıyorum. Çünkü başka işim yok. Gece de oltamı atıyorum deniz kenarına, 'kıyıda beklemektense, denizin içinde beklesin' diyorum. Sabah saatlerinde sürpriz balıklar da çıkıyor" dedi.

HAFTALIK 2 BİN TL PARA KAZANIYOR

Balık tutarak haftalık 2 bin TL para kazandığını dile getiren Kuş, şunları söyledi:

"Tatmin edici balık tutuyorum. Hem kendi yeteneğim hem de bölgeye hakim olduğum için biliyorum açıkçası nerede hangi balık olacağını. Tuttuğum balıkları da ciddi paralara veriyorum. Taze ve doğal olduğu için, özel olarak sipariş verenler var. Denizdeki canlı balığı sipariş edenler bile var. Haftalık 50-60 kilo balık tutuyorum, bunları da farklı fiyatlara satıyorum."

TEK RAHATSIZ OLDUĞU KONU KİRLİLİK

Deniz ve doğanın kendisine verdiği huzurun anlatılmaz derecede iyi olduğunu, fakat bölgede rahatsız olduğu tek şeyin kirlilik olduğunu ifade eden Kuş, "Rahatsız olduğum tek bir durum var; o da insanlar denize, pikniğe, oltaya geldiğinde çöplerini bırakıp gitmeleridir. Bu çok ciddi bir problem ve sahil, kutularla, plastik atıklarla dolu. Ben boş zamanımda, bazen deniz dalışa elverişli olmayınca, insanların attığı çöpleri topluyorum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muhtar 25 köylüyü icraya verdi
22 Mart 2021 22:54		 Arsa sahibi ile kooperatif arasında 33 yıllık hukuk savaşı
22 Mart 2021 22:39
'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'
22 Mart 2021 22:38		 Prof. Dr. Yıldız: Kalp hastaları sırası geldiği halde aşı olmuyor
22 Mart 2021 22:34
Doç. Dr. Kömür: Bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik
22 Mart 2021 22:32		 Bu ilde vaka sayısı iki katına çıktı, yenİ tedbirler alındı
22 Mart 2021 20:46
Şehit üsteğmenin tasarladığı el bombası TSK envanterine girdi
22 Mart 2021 20:05		 Sıcaklıkların hissedilir derecede azalması bekleniyor
22 Mart 2021 20:03
THY nisan ayı uçuş planını duyurdu
22 Mart 2021 19:58		 'Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı'
22 Mart 2021 19:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:51 - Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği00:46 - İlksan Anastatüsünde değişiklik00:03 - Türkiye Akademik Performans Analizi-202100:01 - 23 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı23:30 - France 5 televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek
23:14 - Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı23:02 - Dağ evine yerleşti, haftada 2 bin lira kazanıyor22:54 - Muhtar 25 köylüyü icraya verdi22:53 - AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor22:46 - MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı22:39 - Arsa sahibi ile kooperatif arasında 33 yıllık hukuk savaşı
22:38 - 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'22:37 - Memur olma vaadiyle 158 bin dolar borçlandırıldı22:35 - Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı22:34 - Prof. Dr. Yıldız: Kalp hastaları sırası geldiği halde aşı olmuyor22:32 - Doç. Dr. Kömür: Bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik
22:31 - Otomobildeki 'hayalet gösterge' panelini çaldılar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Akademik Performans Analizi-2021
23 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
İlksan Anastatüsünde değişiklik
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir beyan etmemek 3
yazarların şu anda dinlediği şarkı 2
21.03.2021 beşiktaş ile fenerbahçe maçı 7
dünya su günü 1
yaşlanıyoruz 4
hafıza 1
ar 2
yazarların meslekleri ile ilgili konu açması 2
nevruz kutlamaları 1
sürekli azalan şeyler 4
SON İLANLAR
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Bingöl Yedisu SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam