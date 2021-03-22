France 5 televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek
Fransa devlet televizyonu France 5'te 'Erdoğan Özel' akşamı düzenlenecek. Türkiye-Fransa ilişkilerinin mercek altına alınacağı programda, "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel gösterilecek.
|22 Mart 2021 23:30
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Devlet televizyonu France 5'te, salı akşamı (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerin mercek altına alınacağı "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek.
AFP'nin aktardığına göre, gecede 'Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan' adlı 90 dakikalık belgesel yayımlanacak.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılmış bir söyleşiye de yer verilecek. Söz konusu söyleşi, iki liderin 2 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirilmişti.
Programda ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski Başbakan Manuel Valls ve bazı uzmanların da Türk jeopolitikası hakkındaki görüşlerini dile getirecek.
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