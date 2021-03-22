1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

France 5 televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek

Fransa devlet televizyonu France 5'te 'Erdoğan Özel' akşamı düzenlenecek. Türkiye-Fransa ilişkilerinin mercek altına alınacağı programda, "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel gösterilecek.
 22 Mart 2021 23:30
+Aa- Yazdır
France 5 televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek

Devlet televizyonu France 5'te, salı akşamı (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerin mercek altına alınacağı "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek.

AFP'nin aktardığına göre, gecede 'Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan' adlı 90 dakikalık belgesel yayımlanacak.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılmış bir söyleşiye de yer verilecek. Söz konusu söyleşi, iki liderin 2 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirilmişti.

Programda ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski Başbakan Manuel Valls ve bazı uzmanların da Türk jeopolitikası hakkındaki görüşlerini dile getirecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
23 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Mart 2021 00:01		 Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı
22 Mart 2021 23:14
'TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var'
22 Mart 2021 21:47		 AK Parti Kongresi'ne İYİ Parti'den üç vekil katılacak
22 Mart 2021 21:43
AK Parti Grup Başkanvekilinden Ayasofya imamına tepki
22 Mart 2021 21:39		 Diyarbakır Büyükşehir'de en düşük ücrete yüzde 47 zam
22 Mart 2021 21:15
Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi
22 Mart 2021 21:05		 AB, Türkiye ile 'en iyi ilişkileri' geliştirmek istiyor
22 Mart 2021 20:41
Stoltenberg: Türkiye Avrupa'nın savunması için kritik önemde
22 Mart 2021 19:25		 Göksel Aşan: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir
22 Mart 2021 18:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:51 - Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği00:46 - İlksan Anastatüsünde değişiklik00:03 - Türkiye Akademik Performans Analizi-202100:01 - 23 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı23:30 - France 5 televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek
23:14 - Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı23:02 - Dağ evine yerleşti, haftada 2 bin lira kazanıyor22:54 - Muhtar 25 köylüyü icraya verdi22:53 - AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor22:46 - MEB, unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını açıkladı22:39 - Arsa sahibi ile kooperatif arasında 33 yıllık hukuk savaşı
22:38 - 'Yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı'22:37 - Memur olma vaadiyle 158 bin dolar borçlandırıldı22:35 - Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı22:34 - Prof. Dr. Yıldız: Kalp hastaları sırası geldiği halde aşı olmuyor22:32 - Doç. Dr. Kömür: Bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik
22:31 - Otomobildeki 'hayalet gösterge' panelini çaldılar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Akademik Performans Analizi-2021
23 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
İlksan Anastatüsünde değişiklik
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 3
gitar çalmak 2
Ovit 1
afaki 2
hacivat ile karagöz 2
The office 1
avalim 1
yazarların şu anda dinlediği şarkı 2
tolga çevik 2
Ahsab-ı Hicr 2
SON İLANLAR
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Bingöl Yedisu SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam