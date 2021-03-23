İlksan Anastatüsünde değişiklik

23 Mart 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31432

ANA STATÜ

Milli Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 - 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünün 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Sandık yetkili mercilerince, Anastatü ve ilgili diğer mevzuat ile tanımlanan görevler kapsamında, Bakanlık merkez teşkilatı nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, Bakanlık makamına arz ve makamın tensipleri doğrultusunda, taşra teşkilatı nezdinde yürütülecek iş ve işlemler ise ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerince ifa olunur."

MADDE 2 - Aynı Anastatünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Kurul ve organların asıl ve yedek üyelerinin görevleri, yeni üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder."

MADDE 3 - Bu Anastatü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Anastatü hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.