Hedef parti ve STK'lar: FETÖ'den yeni sızma talimatı

Daha önce kumpas ve kasetlerle dizayn etmeye çalıştığı siyasi partilere de yeniden kanca atan örgüt, deşifre olmamış elemanlarına "siyasi parti teşkilatlarına katılın" talimatı verdi.

FETÖ'den kripto üyelerine yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarına sızma talimatı geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi binlerce kamu çalışanı KHK'larla ihraç olmuş ve devlet kurumlarından başlamıştı. Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen ve örgütün dip noktalarına kadar inen soruşturmalarla örgütün mahrem yapılanmaları deşifre edilmişti. Devletin kritik kurumlarından önemli oranda temizlenen FETÖ, yeniden örgütlenmeye çabasına başladı.

PİŞMAN OLDUĞUNUZU SÖYLERSİNİZ!

Güvenlik kaynakları örgüte "yeniden yapılanın" talimatı verildiğini belirledi. Bu talimat sonrası harekete geçen kripto örgüt üyeleri, farklı dini grup ve cemaatlerin içine sızarak izini kaybettirme çabasına girdi. Örgüt içinde "renklendirme" adını verdikleri yöntemle sızdıkları farklı dini gruplarda FETÖ aleyhinde söylem ve eylemlerde bulunmaları istenildi. Kripto FETÖ'cülere, "Eğer farkedilirseniz pişman olduğunuzu ve kandırıldığınızı söyleyin" telkininde bulunuldu.



ISRARCI OLUN, PARTİLERE SIZIN

Örgüt daha önce kumpas ve kasetlerle dizayn etmeye çalıştığı siyasi partilere de yenidan kanca attı. Örgüt deşifre olmamış FETÖ'cülere "siyasi parti teşkilatlarına katılın ve etkin olun" talimatı verdi. Örgüt bu kriptolardan ne pahasına olursa olsun, sızma konusunda ısrarcı olmalarını istedi. Talimatlarda "Gözaltına alınacağınızı da, hapse atılacağınızı da bilseniz kurumlara girme konusunda ısrarcı olun" denildiği belirlendi. Örgüt üyelerinin daha önce ortaya çıkan ByLock yazışmalarında FETÖ'nün partilere sızma girişimleri de deşifre olmuştu.

ÖZEL OLARAK EĞİTİLİYORLAR

Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına sızma gayretini gösteren bilgilere ulaşıldı. Bir çok ilde yeniden yapılanmaya giden örgütün kamuya sızdırmak istediği üyelerine evlerde kurslar verdiği belirlendi. Yeniden yapılanma çabasının bir ayağını da örgüt içi evlilikler oluşturuyor.

FETÖ, örgüt içi katalog evlilikleri de yaptırmaya başladı. Yeniden yapılanma talimatının ardından cezaevinden çıkan ve deşifre olmamış olan örgüt mensupları mahrem imamların kontrolünde katalog usulü ile evlendiriliyor. Fotoğraf albümü ve özgeçmişlerden oluşan katalog evlilikleriyle FETÖ, hem örgüte dışarıdan birinin sızmasını engelliyor hem de dışarıya bilgi sızmasını engelleyerek örgütsel bilgilerin güvenliğini sağlıyor.