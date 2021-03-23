Ankara Mutabakatı için komisyon: Aile değerlerini gözetecek

AK Parti, Türkiye'nin feshettiği İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hazırlamak için komisyon kurulmasını kararlaştırdı. Komisyon siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kadın dernekleri başta olmak üzere her kesimin görüşünü alacak. Bu görüş çerçevesinde mutabakatın ana çerçevesi belirlenecek. Türkiye'nin toplumsal dokusunu, manevi, ahlaki değerleri gözeten, aile değerlerine uygun ve her kesimin hukukunun garanti altına alınacağı bir mutabakatın ortaya çıkarılması planlanıyor.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ

Ankara Mutabakatı ile tüm dünyada öncü rol oynamayı planladıklarını ifade eden AK Parti kurmayları, İngiltere, Slovakya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin sözleşmeden çekildiğini, Hırvatistan'ın da çekilmek istediğini vurguladı. Parti yetkilileri "Kendi çerçevemizi, kendi aile değerlerimizi belirleyecek yeni bir mutabakat hazırlayacağız. Bu mutabakat ile dünyaya örnek olacağız" dediler. Kadına şiddetle ilgili halihazırda uygulanan yasal düzenlemelere dikkat çekilirken, komisyonun kurulması için de kongre sonrasına işaret edildi.

ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce konuya atıf yaptığı bir konuşmasında aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayacaklarını belirtmişti. Erdoğan, "Ne kadına şiddetle mücadelemizin zaafiyete uğratılmasına, ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz. Türkiye bin yıllara dayanan medeniyet birikimiyle insanı ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahiptir. Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Adına da 'Ankara Kriterleri' der, yolumuza devam ederiz" demişti.

Osman Özgan