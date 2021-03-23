İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
|23 Mart 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz'ın evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi. O sırada boş dairedeki camlara 'Dön yuvana' şeklinde yazı yazması dikkatlerden kaçmadı. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz'ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.
"Namusumu temizledim" diyerek kaçmaya çalıştı
Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya'yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10'nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı. O sırada evden kaçmaya çalışan katil eş, "oh be, namusumu temizledim" diyerek bağırdığı öğrenildi. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya'yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya'ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Barışmaya gitti eşini katletti
23 Mart 2021 08:34
|Cezaevinden izinli çıkan eşi dehşet saçtı
23 Mart 2021 08:32
|Nişanlısını öldüren polis memuru intihar etti
23 Mart 2021 07:43
|Batman'da kayınpeder damadını öldürdü
23 Mart 2021 07:38
|Memur olma vaadiyle 158 bin dolar borçlandırıldı
22 Mart 2021 22:37
|Otomobildeki 'hayalet gösterge' panelini çaldılar!
22 Mart 2021 22:31
|18 gündür kayıp Zilfinur'dan acı haber!
22 Mart 2021 21:20
|Emekli öğretmen ve eşi başlarından vurulmuş halde bulundu
22 Mart 2021 19:30
|Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına alındı
22 Mart 2021 18:50
|Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı
22 Mart 2021 15:07