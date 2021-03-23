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Toplumsal yapı ön plana çıkacak

Türkiye, kendi ailevi değerlerinin öne çıktığı bir metin hazırlayacak. Bu yapılırken her kesimin görüşü alınacak. Mutabakat ile dünyaya örnek olunacak
 23 Mart 2021 07:29
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Toplumsal yapı ön plana çıkacak

Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar devam ederken 'İstanbul Sözleşmesi' yerine Ankara Mutabakatı hazırlamak için kolları sıvayan AK Parti, kongrenin ardından çalışmalarını hızlandıracak.

Edinilen bilgilere göre daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Kendi çerçevemizi belirleriz' sözleriyle dile getirdiği mutabakat ile ilgili bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Diğer partiler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve medyanın önerilerini dinleyecek olan Komisyon, daha sonra mutabakatın çerçevesini belirleyecek.

DEĞERLER GÖZETİLECEK

Mutabakat ile Türkiye'nin toplumsal yapısının ön plana çıkacağı, manevi, ahlaki değerlerinin gözetileceği ve 'her kesimin' hukukunun garanti altına alınacağı bir metnin ortaya çıkarılması hedefleniyor. AK Parti, Ankara Mutabakatı ile bütün dünyada öncü rol oynamayı planlıyor.

ÖNEMLİ ADIMLAR YOLDA

AK Parti kurmayları, "Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, hayvana, bitkiye, kısacası her türlü şiddete karşı mücadele edecek, bu konuda çok önemli atılımlar atacak ve icraatlar yapacağız. Kendi çerçevemizi, kendi aile değerlerimizi belirleyecek yeni bir mutabakat hazırlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yarın yapılacak kongrenin ardından yeni kadrolarıyla yeni bir döneme start vermeye hazırlanan AK Parti, seçim çalışmalarına da başlayacak. Bununla beraber AK Parti, kadını ve kadın haklarını korumayı hedefleyen Ankara Mutabakatı çalışmalarını da seçim çalışmalarıyla eşzamanlı yürütmeyi planlıyor. Metnin bu yıl içerisinde bitirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokumuza uygun, özgü metinler çıkarmaya ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Kopenhag kriterleri diyeceğimize, Ankara kriterleri der yolumuza devam ederiz" demişti.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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