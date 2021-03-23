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Doğalgazın yüzde 20'sini depolayabileceğiz

Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemisi Ertuğrul Gazi, nisan ayı ortasında Hatay Dörtyol'da olacak
 23 Mart 2021 07:45
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Doğalgazın yüzde 20'sini depolayabileceğiz

Ertuğrul Gazi'nin de depolama sistemine dahil edilmesi ile birlikte, mevcut iki FSRU gemisi ve karada da Tuz Gölü ve Silivri'de yapılan depolamalarla Türkiye, tükettiği doğalgazın yüzde 20'sini depolama kapasitesine erişecek. Geçen yılın sonunda Türkiye'de olması planlanan ancak koronavirüs salgını dolayısıyla geliş süreci aksayan Ertuğrul Gazi, yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye doğru yola çıktı. Güney Kore'de üretilen gemi, LNG yüklenerek dolu şekilde ülkeye ulaşacak. Halihazırda biri özel sektör yatırımı, diğeri ise BOTAŞ yatırımı olan iki LNG terminali, İzmir Aliağa'da ve Hatay Dörtyol'da görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alınması planlanan Ertuğrul Gazi FSRU, Türkiye'nin üçüncü yüzer LNG depolama ünitesi olacak. Günlük 170 bin metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin, yeni gemiyle depolama kapasitesi önemli ölçüde artacak.

YER ALTINDA KAPASİTE ARTACAK

Ayrıca, denizde olduğu gibi karada da doğalgaz depolama yatırımları sürüyor. Bu doğrultuda Tuz Gölü'nde şu anda yaklaşık 700 milyon metreküp olan depolama kapasitesi, yakında yapılacak genişleme projesi çalışmaları ile 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Silivri'de ise 3,14 milyar metreküp olan kapasite, yine genişleme çalışmalarının ardından 4,16 milyar metreküpe ulaşacak. İki yer altı deposuyla miktar, 10 milyar metreküpe ulaşırken Türkiye toplam tükettiği gazın neredeyse yüzde 20'sini depolama imkanına kavuşmuş olacak. Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bu çalışmalarla doğalgaz konusunda arz problemi yaşamayacak.

LNG FATURAYI DÜŞÜRÜYOR

Türkiye'de yılda ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle doğalgaz satın alınırken, ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya'dan da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ediliyor. Geçtiğimiz yıl LNG fiyatları, boru gazına göre çok daha cazip hale gelirken bu durum Türkiye'nin enerji faturasının düşmesini sağladı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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