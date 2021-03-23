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Nişanlısını öldüren polis memuru intihar etti
İzmir'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.
|23 Mart 2021 07:43
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Kadifekale Mahallesi'ndeki otoparkta otomobilde bulunan polis memuru Fırat K. ile nişanlısı olduğu öğrenilen Nagihan Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Fırat K. kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, Nagihan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.
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