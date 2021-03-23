Uluslararası bakır çetesi

İsviçre merkezli bir madencilik firması, Çin'e göndermek için Türkiye'den 36 milyon dolara bakır külçeler satın aldı. Ancak firmaya bakır külçeler değil kaldırım taşı gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bu firmaya 36 milyon karşılığında kaldırım taşı yollayan çeteye soruşturma başlatı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli önce ev hapsi verilerek serbest bırakılmış sonrasında ise savcılığın itirazı ile yakalanarak tutuklanmışlardı.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'daki birçok şirket isminin geçtiği soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Mağdur şirketin avukatlarından Kazım Yiğit Akalın, söz konusu dolandırıcılık haberinin basında yer almasından sonra onlarca telefon aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Birçok mağdur söz konusu. Bunlardan biri de Belçikalı bir madencilik firması. Bizim dosyamızdaki aynı isimler, 2014 yılında da Belçikalı firmayı dolandırıyor. Belçikalı firmaya da yine bakır değil, talaş ve alüminyum göndermişler. Sürekli aynı şekilde dolandırıcılık yapıyorlar. Önce yabancı şirketlerle düzgün ticaret yapıp güvenlerini kazanıyor sonrasında da yüksek hacimli ticaret anlaşması yapıp dolandırıyorlar."

Daha önce Belçikalı bir firmayı aynı yöntemle 6.5 milyon dolar dolandıran 2 çete üyesi Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı davada yargılanıyorlar. Ssanıklar Vedat Ulusoy ve Kayhan Kartal Ejder'in "Kaçakçılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar.

1 Nisan'da şüpheliler hakkında mahkeme kararını verecek.