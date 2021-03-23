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'Orman zengini değil, tür zenginiyiz'

Birleşmiş Milletler, 21 Mart gününü 2012 yılından beri Uluslararası Orman Günü olarak kutluyor.
 23 Mart 2021 08:04
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'Orman zengini değil, tür zenginiyiz'

Mililyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Kuzey Yarımküre'de baharın başlangıcı olan 21 Mart'ın ormanların hatırlanması ve korunması için çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, dünyada 30 yılda 177 milyon hektar orman alanının yok olduğunu belirtti. Türkiye'nin orman zengini olmadığını belirten uzmanlar, 22,9 milyon hektar alana yayılan Türkiye ormanlarının sadece milli park statüsündeki yüzde 1,2'sinin koruma altında olduğunun altını çizdi.

Bu yılın temasının restorasyon olduğunu belirten uzmanlar Milliyet'e konuştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "Çanakkale Kirazlı'da altın madeni için kesilen ormanlar bu yılın temasına örnektir. Restorasyon tahrip alanların doğal haline getirilmesidir. Dünyada 4 milyar hektar orman alanı azaldı. Dünya ormanlarında 30 yıldaki azalma 177 milyon hektar. Ormanların tahribatıyla insan-yaban hayvanı etkileşimi artıyor ve yeni hastalıklar ortaya çıkıyor. AIDS, Batı Nil virüsü, SARS, MERS gibi hastalıkların yüzde 60'ı hayvanlardan insanlara geçti" dedi.

'Tür zenginiyiz'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik ise, tahribata karşı orman onarımının önemine değinerek, şunları söyledi: "Orman varlığımız 22,9 milyon hektar. Milli park statüsünde korunan orman alanımız ise sadece yüzde 1,2. Fakat ormanlarımızda 600 civarında odunsu bitki ağaç ve çalı çeşidinin bulunması büyük zenginlik. Mevcut ormanların ve su havzalarının korunması gerekli."
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