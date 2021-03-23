Finansal Ofis Başkanı: Kısa zamanda kur Cuma günkü seviyeyesine gelecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

'SOSYAL MEDYADA DÖNEN HABERLERE RİAYET ETMEYİN'

AK Parti, 20 yıllık hizmeti boyunca sosyal devlet anlayışı içinde serbest ekonomi piyasasına bağlı. 2018 yılında ambargo sonrası da oldu. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak... Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak.

Geçtiğimiz yıllarda çelik kasa bulunamıyor diye orda burada haberler çıkıyordu. Sayın Elvan, açıklamasında bunun önünü kesmek istiyor. Piyasayı bozacak şekilde müdahalede bulunmak burada da hiç öyle bir şey söz konusu değil. Başta Cumhurbaşkanımızın aklından bile geçmiş değildir.

'OLAĞANÜSTÜ BİR KURUL TOPLANMAYACAK'

Sosyal medyada dönen haberlere riayet etmemek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken şeyin değişiklik ardından verilmesi gereken mesajlardır. Verilen mesajlara bakılması gerekiyor.

Para politikası tarafında olağanüstü bir kurul toplamayacak. Enflasyondaki büyümenin kalıcı bir büyümenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı bu noktada önümüzdeki dönemde neler yapacağını duyurmuş oldu. Sığ hacimle gerçekleşen hareketliliğin azalacağını düşünüyorum. Var olan para politikası gerekliliği, neyse oraya doğru yaklaşılacak.

LÜTFİ ELVAN'DAN EKONOMİ MESAJI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

NURETTİN CANİKLİ'DEN 'MERKEZ BANKASI' AÇIKLAMASI!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise Türkiye ekonomisinin, 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını belirtti.

Canikli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görevin, fiyat istikrarının sağlanması olduğunu, bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanlarının kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine sadık kaldıklarını belirtti.

Nurettin Canikli, "Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetlerin temel hedefi olan istikrarlı büyümenin, ancak "öngörülebilir ve makul seviyelerde kontrol edilebilen fiyatlar genel düzeyi ile gerçekleştirilebildiğinin bilimsel bir olgu" olduğunu vurgulayan Canikli, para politikası araçlarının da bu gerçek göz önünde bulundurularak dizayn edildiğini kaydetti.

Canikli, TL cinsi varlıklara sağlanan reel getirinin pozitif bir değerde dengelenmesinin, TL cinsi varlıklara olan talebin canlı tutulması için gerekli olduğuna işaret ederek, "Negatif reel faizin TL cinsi varlıklardan altın ve dövize doğru yönelişi ve dolarizasyonu hızlandırdığı bilinmektedir ve görülmüştür. Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir, bir dengeler manzumesidir. Tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerekir. Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

"Pozitif reel faizin optimal seviyede olması bir zorunluluk"

Pozitif reel faizin optimal seviyede olmasının bir zorunluluk olduğuna değinen Canikli, şunları kaydetti: "Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir, piyasa beklentisidir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler. Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon beklentisini yukarıya taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur. Bu durum Merkez Bankasının temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırır. Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir. Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır. Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır."