1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı

Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının 20 binleri aştığı Türkiye'de risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısı 25'ten 39'a çıktı. Kentlerde kalabalık cadde ve sokaklarda tedbirler artırılırken peş peşe uyarılar yapıldı.
 23 Mart 2021 08:16
+Aa- Yazdır
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı

Prof. Dr. Alper Şener 'Bu tırmanış devam ederse, Türkiye kapanabilir' dedi. Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en çok yaşandığı şehirlerin il yöneticileri ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte vaka sayısında alarm veren 5 il...

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53'den 598.97'ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251.12, Ankara'da 107.99, İzmir'de 111.41 oldu.

14 İL DAHA KIRMIZI

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldiğini ifade etti.

5 İL ALARM VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin (İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova) yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık vaka artış raporunda en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova olarak açıklanmıştı.

6 HAFTADIR KIRMIZI

Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 3 il yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Karadeniz'de vaka kontrol kararlarında il pandemi kurullarının yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı karar alınması gerektiğini savunan KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz'in 6 haftadır kırmızı bölgede olduğunu ve tüm ülkenin kırmızıya doğru gitmeye başladığını söyledi. Vakaların artmasına rağmen insan davranışlarında değişiklik olmadığını ifade eden Aydın'ın uyarıları şöyle: "Virüs daha hızlı bulaşmasına rağmen bizim davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu bölgenin artık il pandemi kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım. Karadeniz Bölgesi için majör kararların alınabilmesi ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun devreye girmesi gerekiyor.

Bu bölgedeki seyahatlerin ve eğitimlerin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Her türlü organizasyon denetim altında yapılmalı. Aksi halde önümüzdeki haftalar daha kötü günler bizi bekliyor olabilir."

KOCA'DAN İŞ YERLERİNDE MASKE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları Kovid-19'a karşı tedbirli olmalarını istemiş ve "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" demişti. Koca dün de iş yeri ve çalışanları koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda uyardı. Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vakıflar: Karar, Gezi Parkı'na özel değil
23 Mart 2021 08:36		 Koronavirüs vakalarının arttığı ilde yüz yüze eğitime 14 gün ara
23 Mart 2021 08:11
Trabzon'da 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı
22 Mart 2021 20:24		 Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
22 Mart 2021 18:07
PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
22 Mart 2021 17:42		 Okul personelinde korona çıktı, ilçede eğitime ara verildi
22 Mart 2021 17:18
Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı
22 Mart 2021 17:13		 Rekabet Kurulu Unilever'e 480,2 milyon lira para cezası verdi
22 Mart 2021 17:04
438 yasa dışı internet sitesi erişime kapatıldı
22 Mart 2021 16:42		 'Tematik denetimlerde 3 bin 847 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı'
22 Mart 2021 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:49 - Kara Kuvvetlerinde 11'i görevde 19 askere FETÖ gözaltısı08:46 - Ceviz büyüklüğünde doludan aracını korumak istedi, hastanelik oldu08:44 - Yoğun bakımda aşı etkisi08:36 - Vakıflar: Karar, Gezi Parkı'na özel değil08:34 - Barışmaya gitti eşini katletti08:32 - Cezaevinden izinli çıkan eşi dehşet saçtı
08:30 - O park için 7.5 yıl hapis istendi08:19 - Ameliyata giren robotların yapamayacağı iş yok gibi08:16 - 5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı08:11 - Koronavirüs vakalarının arttığı ilde yüz yüze eğitime 14 gün ara08:08 - Finansal Ofis Başkanı: Kısa zamanda kur Cuma günkü seviyeyesine gelecek08:06 - YÖK 'geçit yok' dedi ama Marmara Üniversitesi'nde 'adrese teslim' ilan verildi
08:04 - 'Orman zengini değil, tür zenginiyiz'08:02 - Uluslararası bakır çetesi07:59 - 65 yaş üstüne aşı sağlıkçıyı rahatlattı07:45 - Doğalgazın yüzde 20'sini depolayabileceğiz07:45 - Moody's'ten Türk Lirası ve enflasyon uyarısı
07:43 - Nişanlısını öldüren polis memuru intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 123'ü muvazzaf 184 gözaltı
Hedef parti ve STK'lar: FETÖ'den yeni sızma talimatı
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Türkiye Akademik Performans Analizi-2021
İlksan Anastatüsünde değişiklik
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde yüz yüze eğitime 14 gün ara
Nişanlısını öldüren polis memuru intihar etti
İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Moody's'ten Türk Lirası ve enflasyon uyarısı
Batman'da kayınpeder damadını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gitar çalmak 2
korona partileri 1
müjdemi isterim 1
yeşilay 2
hafıza 1
çaya şeklini biz verdik 1
Dermek 1
hacivat ile karagöz 2
milyonlar bizi izliyor 4
21.03.2021 beşiktaş ile fenerbahçe maçı 7
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam