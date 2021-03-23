5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı

Prof. Dr. Alper Şener 'Bu tırmanış devam ederse, Türkiye kapanabilir' dedi. Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en çok yaşandığı şehirlerin il yöneticileri ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte vaka sayısında alarm veren 5 il...

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53'den 598.97'ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti.

Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle korordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz. pic.twitter.com/R3Ro87Jivg Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251.12, Ankara'da 107.99, İzmir'de 111.41 oldu.

14 İL DAHA KIRMIZI

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldiğini ifade etti.

5 İL ALARM VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin (İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova) yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık vaka artış raporunda en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova olarak açıklanmıştı.

6 HAFTADIR KIRMIZI

Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 3 il yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Karadeniz'de vaka kontrol kararlarında il pandemi kurullarının yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı karar alınması gerektiğini savunan KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz'in 6 haftadır kırmızı bölgede olduğunu ve tüm ülkenin kırmızıya doğru gitmeye başladığını söyledi. Vakaların artmasına rağmen insan davranışlarında değişiklik olmadığını ifade eden Aydın'ın uyarıları şöyle: "Virüs daha hızlı bulaşmasına rağmen bizim davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu bölgenin artık il pandemi kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım. Karadeniz Bölgesi için majör kararların alınabilmesi ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun devreye girmesi gerekiyor.

Bu bölgedeki seyahatlerin ve eğitimlerin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Her türlü organizasyon denetim altında yapılmalı. Aksi halde önümüzdeki haftalar daha kötü günler bizi bekliyor olabilir."

KOCA'DAN İŞ YERLERİNDE MASKE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları Kovid-19'a karşı tedbirli olmalarını istemiş ve "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" demişti. Koca dün de iş yeri ve çalışanları koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda uyardı. Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" dedi.