O park için 7.5 yıl hapis istendi
|23 Mart 2021 08:30
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk parkı belediye tarafından baştan sonra yenilendi. Belediye 8 Kasım 2020'de parkın görsellerini sosyal medyadan paylaştı. Parktaki bazı şekiller PKK terör örgütünün sembollerini andırıyordu. Tepkiler üzerine parkın döşemesi söküldü, belediye özür diledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu'nun da tanık olarak dinlendiği soruşturma sonunda, belediyede görevli kontrol mimarı Deniz D.K. ile taşeron firmada görevli peyzaj mimarları Gülsüm G. ve Yüksel P.'ye terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'GALAKSİ'Lİ SAVUNMA
İddianamede 3 şüphelinin savunmaları da yer aldı. Peyzaj mimarı Gülsüm G. kendisini şöyle savundu: "Deniz Hanım'ın PKK terör örgütünü renklerini çağrıştırdığı şeklinde rahatsızlığını belirtmesinden kaynaklı bu izlenimi dağıtabilmek amacıyla yıldız köşelerine ponpon şeklinde mavi renkli şekiller yerleştirdim. Bu dairesel şekilleri yerleştirmek benim fikrimdi. Bir büyük yıldız ve içerisinde bir küçük yıldızın bulunduğu şekli elde ettik. Şimdiye kadar bu sözde bayrağın şeklini dahi bilmiyordum. Şekli yaparak zeminin alanını sınırlayan duvardaki galaksi konseptine uyum sağlamaya çalıştık."
'DRONLA ÇEKİNCE FARK ETTİK'
Tanık olarak ifade veren Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Tadilat yapılan parkta ben de gezdim. Renk cümbüşüyle hoş, güzel bir parktı. Ne zaman ki dronla havadan çekim yapıldı, bu durum ortaya çıktı. Söz konusu durum sosyal medyaya düştükten sonra toplum hassasiyeti göz önüne alınarak gerekli yıkım işlemi belediye başkanına da bilgi vermek suretiyle şahsımın talimatıyla gerçekleştirildi. Firma yetkilileri ile herhangi bir muhataplığım yoktur. Biz belediye olarak gerekli idari tahkikatı başlattık. Şunu net bir şekilde ifade ederim ki, olayda belediyemize isnat edilecek herhangi bir örgütsel tavır yoktur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kara Kuvvetlerinde 11'i görevde 19 askere FETÖ gözaltısı
23 Mart 2021 08:49
|İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 123'ü muvazzaf 184 gözaltı
23 Mart 2021 07:26
|Hedef parti ve STK'lar: FETÖ'den yeni sızma talimatı
23 Mart 2021 06:15
|Cumhurbaşkanına suikast timinde bulunan sanık GPS cihazının sökülmesini istemiş
23 Mart 2021 03:19
|FETÖ'den gözaltına alınan 35 zanlıdan 17'si tutuklandı
22 Mart 2021 21:29
|FETÖ'nün 'mahrem yargı' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
22 Mart 2021 15:46
|Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 13:03
|Firari eski istihbarat albay Arif Yekebaş FETÖ'den tutuklandı
22 Mart 2021 12:59
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 31 sanığın cezalandırılması istendi
22 Mart 2021 12:53
|Bursa ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
22 Mart 2021 11:39