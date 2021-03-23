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O park için 7.5 yıl hapis istendi

Küçükçekmece'deki bir çocuk parkına terör örgütünün sembollerini andıran görseller yaptıkları gerekçesiyle 3 görevliye 7.5 yıla kadar hapis davası açıldı.
 23 Mart 2021 08:30
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O park için 7.5 yıl hapis istendi


Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk parkı belediye tarafından baştan sonra yenilendi. Belediye 8 Kasım 2020'de parkın görsellerini sosyal medyadan paylaştı. Parktaki bazı şekiller PKK terör örgütünün sembollerini andırıyordu. Tepkiler üzerine parkın döşemesi söküldü, belediye özür diledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu'nun da tanık olarak dinlendiği soruşturma sonunda, belediyede görevli kontrol mimarı Deniz D.K. ile taşeron firmada görevli peyzaj mimarları Gülsüm G. ve Yüksel P.'ye terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'GALAKSİ'Lİ SAVUNMA

İddianamede 3 şüphelinin savunmaları da yer aldı. Peyzaj mimarı Gülsüm G. kendisini şöyle savundu: "Deniz Hanım'ın PKK terör örgütünü renklerini çağrıştırdığı şeklinde rahatsızlığını belirtmesinden kaynaklı bu izlenimi dağıtabilmek amacıyla yıldız köşelerine ponpon şeklinde mavi renkli şekiller yerleştirdim. Bu dairesel şekilleri yerleştirmek benim fikrimdi. Bir büyük yıldız ve içerisinde bir küçük yıldızın bulunduğu şekli elde ettik. Şimdiye kadar bu sözde bayrağın şeklini dahi bilmiyordum. Şekli yaparak zeminin alanını sınırlayan duvardaki galaksi konseptine uyum sağlamaya çalıştık."

'DRONLA ÇEKİNCE FARK ETTİK'

Tanık olarak ifade veren Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Tadilat yapılan parkta ben de gezdim. Renk cümbüşüyle hoş, güzel bir parktı. Ne zaman ki dronla havadan çekim yapıldı, bu durum ortaya çıktı. Söz konusu durum sosyal medyaya düştükten sonra toplum hassasiyeti göz önüne alınarak gerekli yıkım işlemi belediye başkanına da bilgi vermek suretiyle şahsımın talimatıyla gerçekleştirildi. Firma yetkilileri ile herhangi bir muhataplığım yoktur. Biz belediye olarak gerekli idari tahkikatı başlattık. Şunu net bir şekilde ifade ederim ki, olayda belediyemize isnat edilecek herhangi bir örgütsel tavır yoktur."

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