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Barışmaya gitti eşini katletti
Cemil F. bir süredir ayrı yaşadığı 12 yıllık eşi Serpil F. ile barışma bahanesiyle görüşmeye gitti. Çıkan tartışmada Cemil F.'nin bıçakla saldırdığı 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi.
|23 Mart 2021 08:34
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Osmaniye'nin Yeniköy köyünde 12 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Serpil F. (33) bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil F.'yi terk ederek kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil F. dün eşiyle konuşmak için babasının evine gitti.
Çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil F., eline aldığı bıçakla eşi Serpil F.'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Serpil F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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