Vakıflar: Karar, Gezi Parkı'na özel değil
|23 Mart 2021 08:36
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Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Kararın Gezi Parkı özelinde alınmadığının belirtildiği açıklamada, "Küle-i Zemin Vakfı'na ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmut Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfı adına Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul'da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz vakıflar adına tescil edilmiştir" denildi. Açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri kendisine emanet edilen Vakfı mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır" ifadeleri de yer aldı.
İBB: GERİ VERİR MİSİNİZ?
Bu açıklamaya yanıt sosyal medya üzerinden İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, "Gezi Parkı'nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi aldıysanız, parkımızı geri verir misiniz" yazdı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya mesajında Gezi Parkı'nın bulunduğu alanın mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu ileri sürüp, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
EKREM İMAMOĞLU: DAVAMIZI BAŞLATIYORUM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gezi Parkı'yla ilgili tartışmaya İzmir'den katıldı. İmamoğlu, "Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum" dedi.
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