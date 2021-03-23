Ceviz büyüklüğünde doludan aracını korumak istedi, hastanelik oldu
|23 Mart 2021 08:46
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Yozgat'ın Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu. Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim." dedi.
Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.
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