Ramazan ayında 22 ilde yeni kısıtlama

Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı. Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Dün 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 981 oldu. Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin tedavisinin bitmesiyle iyileşen hastasayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. İşte tek tedbirler için belirlenen iller ve tarihe ilişkin son dakika haberi:

SON DAKİKA 22 İLDE TEHLİKE ÇANLARI! YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER YOLDA

Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde ramazanda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.