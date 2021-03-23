Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak

Memurlar.net olarak, yayınlanan son veriler ışığında, bakanlığın renklendirmede esas aldığı vaka sayılarını yükselttiğini belirtmiştik.

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Sabah Gazetesi de bugün yayımladığı haberde kriterlerin değiştiğini duyurdu. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan haber...

Vakalar artsa da koronavirüsün zatürreye dönüşme ve yoğun bakıma yatma ile ölümcül etkisindeki azalma kriterlerde değişimi gündeme getirdi. Bu kapsamda Türkiye'de günlük vaka sayılarının öngörülenin de üstünde artmasına rağmen hastane ve yoğun bakımlara başvuru oranının düşüklüğü aşılamanın olumlu etkisi olarak değerlendiriliyor.

BEKLENENDEN HIZLI ARTIŞ: Mart ayı ile birlikte bazı kısıtlamaların kaldırılmasının vaka sayılarında artışa neden olması bekleniyordu. Ancak artış düşünülenden hızlı oldu. Günlük pozitiflik rakamları yüzde 11'leri buldu.

YOĞUN BAKIMA YANSIMADI: Günlük vaka sayılarındaki hızlı artış hastanelere öngörüldüğü oranda yansımadı. Türkiye'nin 32 bin günlük vakayı gördüğü ikinci pik döneminde yoğun bakım bekleme süresi 72 saati bulmuştu ancak şu anda bekleme söz konusu değil. Sağlık kuruluşlarının üzerinde ciddi bir yük bulunmuyor. Kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana günlük vaka sayıları yüzde 300 artarken yoğun bakıma başvuru yüzde 25'te kaldı.

BÜYÜKLER KORUNDU: İngiltere'de yapılan bir araştırma yeni mutantın yoğun bakıma geçiş ve ölümleri de artırdığını ortaya koydu. Türkiye'de bunun yaşanmaması, tam tersine günlük vaka sayılarındaki artışların ölüm ve yoğun bakım oranlarına yansımamasının nedenlerine bakıldı.

Yapılan çalışmaların bir bölümü Bilim Kurulu ile de paylaşıldı. Bunun en önemli nedeninin 65 yaş üstünün büyük oranda aşılanması olduğu sonucuna varıldı.

Önceki dalgada yoğun bakıma alınan hastaların yüzde 85'ini 65 yaş üstü hastalar oluşturuyordu. Aşı ile birlikte bu grupta yaşayan vatandaşlar virüsü kapsalar bile hastalığı hafif atlatıyorlar.

65 YAŞIN YÜZDE 9'U AŞI YAPTIRMADI: Halen İstanbul'da 65 yaş üstü aşı yaptırmayan 250 bin kişi bulunuyor. Türkiye genelinde oran yüzde 9.

KRİTERLER DEĞİŞEBİLİR: Bu veriler ışığında illerin sınıflandırılmasında bazı değişiklikler yapılabilir.

Örneğin, 100 binde 100 olarak verilen günlük vaka sayısı yerine bunun 200'e çekilebileceği belirtiliyor.