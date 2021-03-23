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FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
 23 Mart 2021 09:29
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FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen 3'ü eski emniyet mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1'i eski komiser yardımcısı, 2'si eski polis memuru 5 şüphelinin, kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları yönünde delil elde edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 zanlı gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı
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