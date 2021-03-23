FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 kişi gözaltında
|23 Mart 2021 09:29
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen 3'ü eski emniyet mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1'i eski komiser yardımcısı, 2'si eski polis memuru 5 şüphelinin, kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları yönünde delil elde edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 zanlı gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
23 Mart 2021 10:42
|FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
23 Mart 2021 10:25
|Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
23 Mart 2021 10:02
|Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapan 32 zanlıdan 21'i yakalandı
23 Mart 2021 09:59
|Adana'daki PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı
23 Mart 2021 09:58
|MEB'de FETÖ operasyonu: 5'i halen görevde öğretmen 13 gözaltı
23 Mart 2021 09:47
|Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı
23 Mart 2021 09:44
|Kara Kuvvetlerinde 11'i görevde 19 askere FETÖ gözaltısı
23 Mart 2021 08:49
|O park için 7.5 yıl hapis istendi
23 Mart 2021 08:30
|İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 123'ü muvazzaf 184 gözaltı
23 Mart 2021 07:26