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Dolar güne 7,91 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 23 Mart 2021 09:42
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Dolar güne 7,91 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,91907,9200
Avro9,47909,4800
Sterlin10,910010,9600
ANKARA
ABD Doları7,89007,9500
Avro9,44009,5100
Sterlin10,860011,0600
Anadolu Ajansı
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