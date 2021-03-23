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Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacağı iddia edildi. Başrolünde Ali Atay , Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın yer aldığı dizinin aynı kadroyla çekileceği ve Exxen'de yayınlanacağı öne sürüldü.
 23 Mart 2021 09:55
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Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası

TRT 1 ekranlarında üç sezon yayınlanan ama etkisi hala bitmeyen 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluşacağı sık sık gündeme geliyordu.

2011 - 2013 yılları arası ekrana taşınan diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapamadan ekran yolculuğu sonlandırılan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, Acun Ilıcalı'nın ile yeniden ekrana taşınacak.

Sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

"ÇEKİMLER YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK"

Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Birsen Altuntaş, şu ifadelere yer verdi:

"Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından EXXEN için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor."
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