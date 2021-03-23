Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
|23 Mart 2021 09:57
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Olay, 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Alışverişe giden futbolcu Mostafa Mohammed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A.(31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Mohammed'in çantasının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ilk olarak AVM'ye giriş yaptı. Sonrasında Mohammed ve arkadaşının bulunduğu banka oturan şüpheli, ikilinin sırtlarının dönük olmasını fırsat bilerek yanında bulunan alışveriş poşetine futbolcunun çantasını koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından çantayı alışveriş poşetinden çıkarıp kendi sırt çantasına koyması, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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