Adana'daki PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
|23 Mart 2021 09:58
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişiyi, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gözaltına almıştı.
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