Konya, Niğde ve Aksaray için kuvvetli yağış uyarısı
Konya, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli yağış bekleniyor.
|23 Mart 2021 10:01
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üç kentin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtildi.
Ayrıca, Konya, Niğde ve Aksaray'da su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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