Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlıdan 3'ü yakalandı.
|23 Mart 2021 10:02
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AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen münferit soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 zanlı gözaltına alınırken, bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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