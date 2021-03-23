Borsa ikinci günde de devre kesti
Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı.
|23 Mart 2021 10:05
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BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.
BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.
Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.
TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.
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