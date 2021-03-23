Borsa ikinci günde de devre kesti

RENK HARİTASINDA KRİTER DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE... KIRMIZI 100'DEN BAŞLAMAYACAK Türkiye'de vaka sayısındaki patlamaya rağmen koronavirüs şikayeti ile hastaneye başvurma ve yatış işlemlerinde azalma var. Günlük vaka sayılarının öngörülenin de üstünde artmasına rağmen hastane ve yoğun bakımlara başvuru oranının düşüklüğü ara vermeksizin uygulanan kovid-19 aşısının olumlu etkisi olarak yorumlandı. Bu kapsamda kırmızıya dönen risk haritası ve illerin renk tablosunda kriterlerin değiştirilmesi gündemde.