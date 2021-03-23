Manisa'da hayvanlarını otlatırken boğanın saldırdığı kadın öldü
Manisa'nın Gördes ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan Emine Yıldız, hayatını kaybetti.
|23 Mart 2021 10:21
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Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi yakınlarında büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran Emine Yıldız (53), bir boğanın saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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