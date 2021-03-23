Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli olan polislerin, görevlerini daha etkin olarak yerine getirmeleri ve bilgilerinin yenilenmesi amacıyla 18, 20, 21, 22, 23.dönem POMEM mezunu ve halen aktif olarak çalışan 500 Polis Memuru (ilk etapta) personele 29 Mart - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında Mersin Pomem [250 kontenjan] ve Karabük Pomem'de [250 kontenjan] tekamül (olgunlaşma,gelişme) eğitimi verilecek.

Ayrıca çarşı ve mahalle bekçiliği kursunu almamış 52 farklı ilde görev yapan 350 çarşı ve mahalle bekçisi personel de aynı tarihlerde Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Pomem'de bu eğitimi alacak.