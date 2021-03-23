1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek

8, 20, 21, 22, 23.dönem POMEM mezunu ve halen aktif olarak çalışan 500 Polis Memura 29 Mart - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında tekamül (olgunlaşma, gelişme) eğitimi verilecek
 23 Mart 2021 10:32
+Aa- Yazdır
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli olan polislerin, görevlerini daha etkin olarak yerine getirmeleri ve bilgilerinin yenilenmesi amacıyla 18, 20, 21, 22, 23.dönem POMEM mezunu ve halen aktif olarak çalışan 500 Polis Memuru (ilk etapta) personele 29 Mart - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında Mersin Pomem [250 kontenjan] ve Karabük Pomem'de [250 kontenjan] tekamül (olgunlaşma,gelişme) eğitimi verilecek.

Ayrıca çarşı ve mahalle bekçiliği kursunu almamış 52 farklı ilde görev yapan 350 çarşı ve mahalle bekçisi personel de aynı tarihlerde Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Pomem'de bu eğitimi alacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli
23 Mart 2021 11:47		 O ilde yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi
23 Mart 2021 11:42
Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek
23 Mart 2021 11:16		 Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
23 Mart 2021 09:19
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
23 Mart 2021 09:17		 Ramazan ayında 22 ilde yeni kısıtlama
23 Mart 2021 09:00
Vakıflar: Karar, Gezi Parkı'na özel değil
23 Mart 2021 08:36		 5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
23 Mart 2021 08:16
Trabzon'da 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı
22 Mart 2021 20:24		 PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
22 Mart 2021 17:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi12:10 - 'Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık'12:03 - Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılandığı davada tahliye kararı11:49 - Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı11:47 - Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli11:42 - O ilde yüz yüze eğitime ara verme yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi
11:40 - EBA TV İlkokul dersleri Hababam Sınıfı'nda çekildi11:30 - 'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'11:30 - Denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi11:29 - Askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı11:28 - Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor11:27 - Yargıtay, 'okumuşsun da adam olamamışsın' sözünü hakaret saymadı
11:25 - Trafiğe şubatta 75 bin 902 aracın kaydı yapıldı11:18 - Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı yapıldı11:16 - Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek11:13 - Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti11:12 - Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
11:11 - İstanbul'da 20 yaşın üzerinde 3,1 milyon adet konut bulunuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Koronavirüs vakalarının arttığı ilde iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 123'ü muvazzaf 184 gözaltı
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
azep 2
hey gidi hey 3
kalanşo 1
down sendromu 2
te'dib 1
hafakan 1
sisyphos mu prometheus mu 1
Kendi koyduğu kurallara kişinin kendisinin uymaması 3
çaya şeklini biz verdik 1
ar 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 7 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam