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Aydın'da bir kişi oğlu tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlunun av tüfeğiyle ateş ettiği baba, hayatını kaybetti.
|23 Mart 2021 10:35
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Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Kaan V. (21) ile babası Barış V. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit Kaan V, av tüfeğiyle babasına ateş etti.
Barış V, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yiğit Kaan V, gözaltına alındı.
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