Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor

Merkez Bankası başkanının değişimi sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Döviz kurunda dalgalanmalar oldu. Bu geçici bir süreç mi? Piyasalar rayına oturacak mı? Döviz kurundaki anlık dalgalanmaların perde arkasında neler var? Merkez bankasında yeni dönemde neler bekleniyor? Faizlerde düşüş olur mu? İş dünyasının beklentileri neler? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu..

İşte o açıklamalardan satır başları;.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum biraz önce sayın Merkez Bankası Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim açıklamış olduğu yapmış olduğu açıklamanın üzerinden bir kere daha geçip bazı soruları ben de kendisine sordum yayında daha net açıklayabilmek için. Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı gazeteciler, kara pazartesi, kara Salı, kara Çarşamba...

Yani bu ülke bizim ilk önce onun altını çizerek söyleyeyim. Bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz. İş yerleri, çalışanlar, esnaf sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler.

"YURT DIŞINDAN DOLARI ZORLADILAR"

Ne oldu? O gece 8.48'e kadar yurt dışından doları zorladılar Uzak Doğu piyasalarında şu an itibariyle 7.75'i görüyorum ben önümdeki ekranda. Yani 7.50'lerde zaten daha önce dengelenmişti. Tekrar oralara doğru bir geri çekilme söz konusu.

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