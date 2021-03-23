Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, bir astsubay gözaltına alındı.
|23 Mart 2021 11:03
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