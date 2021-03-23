'Mahrem yargı' operasyonunda 2 akademisyen yakalandı
Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da 2 araştırma görevlisi gözaltına alındı.
|23 Mart 2021 11:04
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem hakim, savcı, akademisyenlik, KPSS çalışma evleri soruşturması" kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Ondokuzmayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli araştırma görevlileri N.Ç. ve A.O.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, zanlılardan N.Ç'yi Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi, A.O.B'yi ise Amasya'da yakaladı.
KOM Şubesine götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.
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