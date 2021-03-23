2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı, 1 milyon TL'ye satışa çıkardı

Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor. Yaklaşık bin derecelik özel ocakta eritilen altınlar, yapılan işlemlerin ardından bilezik, kolye ve çeşitli takılara dönüşüyor.

Gaziantepli kuyumcu İdris Kılıç, alışılmış bilezik imalatının dışına çıkarak, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik üretti. Üzerine de Ayasofya Camii'nin işlemesini yaptıran Kılıç, 1 milyon TL değer biçtiği bileziği vitrinine koydu.

'Ayasofya Camii işlemesi 1 gün sürdü'

Bu büyüklükteki bir bileziğin yapım aşamasının zahmetli ve ustalık gerektirdiğini anlatan İdris Kılıç, bileziği 3 günde tamamladıklarını söyledi. Yalnızca üzerinde Ayasofya Camii işlemesinin bile 1 gün sürdüğünü aktaran Kılıç, normal şartlarda üretime devam etseler bu süre zarfında bin adet bilezik yapabileceklerini aktardı.

'3 kilo altın eğilip büküldü 1 kilo fire verdi'

Has altının bileziğe dönüşen yolculuğu sırasında her bir işlemde ağırlığın azaldığını belirten Kılıç, hedefinin net 3 kilogram bilezik yapmak olduğunu ancak işleme ve yapım sırasında 2 kilograma düştüğünü ifade etti. Kılıç, şunları söyledi:

"Bu bileziği yapmamız biraz uzun sürdü. Ağır ve işçilikli bir ürün olduğu için çok emek sarf ettik. Bileziği yapmamız 3 gün sürdü. Sadece 1 gün modelini çizmekle uğraştık. Bu bileziği yapmak ile geçen sürede 800 ile 1000 tane arası bilezik yapabilirdik. Bilezik için 3 kilo altın eğilip büküldü 1 kilo fire verdi. 2 kilonun üzerinde olan bileziğimizin 1 milyon TL değeri var." 'Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat edeceğiz'

Bileziğin 24 ayar altından yapıldığını söyleyen Kılıç, bu ağrılıkta daha önce bilezik yapılıp yapılmadığının ve yapılmadıysa en ağır bilezik olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na alınmasını isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

Bunu ilk biz yaptık, gerekirse gelip araştırsınlar. Daha önce ben yapanı görmedim. 2 kilo bilezik olarak kayıtlara geçsin Guinness Rekorlar Kitabı'na da müracaat edeceğiz. Öncelikle internetten araştırdım ve 1 kilonun üzerinde bile bilezik yapan olmamış. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye araştırma yaptım. Ayasofya'yı düşündüm, camiye çevrildikten sonra bizim için önemli bir yer oldu. Hem ağır hem de görsellik bakımından da ilgi çeksin istedik. Yaptığımız bilezik 2 kilonun üzerinde çıktı ama hedefim 3 kilonun üzerine çıkartmaktı.

'İlerde 3 kiloluk da bilezik yapacağım'

İlerde 3 kiloluk da bilezik yapacağım. Bu bileziği yapmak için 4 kilo altın erittik. Erittiğim 4 kilo kalıp olarak 3 kiloya düştü. Bitmiş olarak ise 2 kilo 50 gram çıktı. Bileziği yaparken ister istemez gramda azalmalar oluyor. Yapım aşamasında keserken, kenarlarını tıraş ederken, içini, üstünü ve desenini verirken her aşamasında gramajı azalıyor. O yüzden 4 kilo olarak başladığımız bu iş 2 kilo 50 gram olarak tamamlandı.