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Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.
|23 Mart 2021 11:13
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Hüseyin Altay (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Dinek köyünde devrildi.
Traktörün altında kalan Altay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörden savrulan sürücünün kızı Esra Altay (21) yaralandı.
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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