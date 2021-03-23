'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
|23 Mart 2021 11:30
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.
Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.
Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
"ÜÇÜNCÜ CİNSİYETİ DAYATMANIN APARATI OLDU"
Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
"YENİ BİR METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da belirten Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
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