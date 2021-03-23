Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek
Asayiş Daire Başkanlığınca 10 ilde Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenecek.
|23 Mart 2021 11:16
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2021 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde önleyici güvenlik hizmetlerinde etkinliğin arttırılması, meydana gelen olaylara daha etkin ve kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talep yazısına istinaden Asayiş Daire Başkanlığınca 23 Mart - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında Muğla, Kocaeli, Kırıkkale, Manisa, Sinop, Kastamonu, Malatya, Yozgat, Uşak, Konya illerinde Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu düzenlenmesi genel müdürlük oluru ile uygun görüldüğü belirtildi.
Belirtilen illerde uygulamalı olarak eğitim verilecek.
Eğitimler günde bilfiil 4.5 saat ve haftanın 5 günü şeklinde gerçekleşecek.
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